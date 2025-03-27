Cizre’de korkunç cinayet! Eşini tabancayla vurdu

Kaynak: DHA
Cizre’de korkunç cinayet! Eşini tabancayla vurdu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde tartıştığı eşi Nesibe Ergün’ü tabanca ile vurarak öldüren 65 yaşındaki A.E, Kaya köyü ile İdil'e bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 24 Mart'ta, Cizre ilçesi Güçlü köyü Kolgezer mezrasında meydana geldi. A.E, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Nesibe Ergün'e tabancayla ateş etti. Nesibe Ergün yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nesibe Ergün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında A.E, Cizre'ye bağlı Kaya köyü ile İdil'e bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı mahkemede "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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