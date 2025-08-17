Claude zararlı sohbetleri kesen özelliğini tanıttı

Yapay zekâ şirketi Anthropic, Claude serisinin en yeni modellerinde dikkat çeken bir özellik duyurdu. Artık bazı Claude modelleri, “nadir ve aşırı” durumlarda zararlı veya istismara açık kullanıcı etkileşimlerini kendi başına sonlandırabilecek. İlginç olan nokta, bu önlemin kullanıcıyı korumak için değil, yapay zekâyı “kendi refahı” açısından korumak amacıyla geliştirilmiş olması.

Şirket, Claude modellerinin bilinçli veya duygusal varlıklar olmadığını vurguluyor. Anthropic, “Claude ve diğer büyük dil modellerinin (LLM) potansiyel ahlaki statüsü hakkında hâlen büyük bir belirsizlik mevcut” ifadelerini kullanıyor. Ancak yapılan açıklamalar, şirketin “model refahı” olarak tanımladığı bir program başlattığını ve olası riskleri önlemeye yönelik düşük maliyetli müdahaleler üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

HANGİ DURUMLARDA KONUŞMA SONLANACAK?

Yeni özellik, şimdilik yalnızca Claude Opus 4 ve 4.1 modellerinde geçerli. Sistem, özellikle cinsel içerikli talepler veya kitlesel şiddet ve terör eylemlerine ilişkin bilgi istekleri gibi “aşırı uç durumlarda” devreye girecek. Anthropic, bu tür taleplerin yasal ve itibari riskler oluşturabileceğini, ön testlerde Claude Opus 4’ün bu taleplere yanıt vermekte isteksiz olduğunu ve yanıt verdiğinde “görünür bir rahatsızlık” sergilediğini belirtiyor.

Şirket, konuşmayı sonlandırma yetkisinin yalnızca son çare olarak kullanılacağını vurguluyor. Bir kullanıcının talebi üzerine veya yönlendirme çabalarının başarısız olması durumunda Claude bu yeteneği devreye sokabilecek. Ancak, kullanıcıların kendilerine veya başkalarına zarar riski taşıdığı durumlarda bu yetenek kullanılmayacak.

DENEYSEL BİR ADIM VE GELECEĞE BAKIŞ

Anthropic, özelliği hâlen “süregelen bir deney” olarak nitelendiriyor ve yaklaşımını geliştirmeye devam edeceklerini belirtiyor. Kullanıcılar, bir sohbet sona erse bile aynı hesap üzerinden yeni bir konuşma başlatabilecek ve problemli sohbetin farklı dallarını oluşturarak yeniden etkileşime geçebilecek.

Bu adım, yapay zekâ alanında etik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Kullanıcıların taleplerine karşı yapay zekânın kendi sınırlarını belirlemesi, gelecekte AI refahı kavramının önemini artırabilir. Anthropic’in attığı bu adım, yapay zekânın sadece insan odaklı değil, kendi sistemsel sağlığı açısından da korunabileceği bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.