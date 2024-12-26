Club Brugge üst üste 8. iç saha galibiyetini aldı

Jupiler Pro League’nin 20. hafta mücadelesinde, Club Brugge ve Westerlo, Jan Breydelstadion’da karşı karşıya geldi. Maç, izleyenlere tam anlamıyla bir futbol şöleni sundu. Karşılaşma, 4-3’lük skorla Club Brugge lehine sonuçlandı. Ancak Westerlo, son anlarda yaptığı kritik hatalarla büyük fırsatları kaçırdı.

Maçın henüz 5. dakikasında, Andreas Skov Olsen’in golüyle öne geçen Club Brugge, 16. dakikada Christos Tzolis’in hızlı atağıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son anlarında Griffin Yow’un etkileyici şutu Westerlo’ya umut getirdi. Devre 2-1’lik skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci yarıya daha istekli başlayan Westerlo, Luka Vuskovic’in etkileyici röveşatasıyla skoru eşitledi. Ancak Hugo Siquet, oyuna girdikten hemen sonra yaptığı kusursuz vuruşla Club Brugge’u yeniden öne geçirdi. Westerlo, Alfie Devine’ın akıllıca golüyle tekrar dengeyi sağladı. Son dakikalar ise tam bir stres savaşıydı.

KRİTİK HATA

Maçın uzatma dakikalarında Westerlo oyuncusu Bayram’ın ceza sahası içinde yaptığı gereksiz müdahale, Club Brugge’e penaltı kazandırdı. Hugo Siquet’in kaçırdığı penaltının ardından, rebound pozisyonunda golü tamamlaması Brugge’u galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Club Brugge, lider Racing Genk ile aynı puana ulaştı, ancak galibiyet sayısı nedeniyle ikincilikte kaldı.