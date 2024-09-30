CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e Beyrut'ta canlı yayında müdahale

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e Beyrut'ta canlı yayında müdahale

Beyrut'ta İsrail'in saldırı devam ederken canlı yayın esnasında CNN Türk haber ekibi ve Muhabir Fulya Öztürk saldırıya uğradı. Yayını durdurulan habercilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yayına kimin, neden müdahale ettiği henüz öğrenilemedi.

İsrail'in Beyrut'a yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra bölgede yaşanan gerilim sürüyor.

Bölgeden yayın yapan CNN Türk ekibine canlı yayın esnasında bir müdahale gerçekleştirildi.

Yayın sırasında CNN Türk muhabiri bölge ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken çekim ekibine müdahale edildi. Öztürk’ün yayın yapması engellendi.

Canlı yayına yansıyan görüntülerde Fulya Öztürk "Pardon, pardon, pardon" diyerek yayını sonlandırmak zorunda kaldı. O anlar izleyicilerle paylaşıldı.

Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu. Öztürk daha sonra yayına bağlanıp durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

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