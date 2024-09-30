CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e Beyrut'ta canlı yayında müdahale

İsrail'in Beyrut'a yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra bölgede yaşanan gerilim sürüyor.

Bölgeden yayın yapan CNN Türk ekibine canlı yayın esnasında bir müdahale gerçekleştirildi.

Yayın sırasında CNN Türk muhabiri bölge ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken çekim ekibine müdahale edildi. Öztürk’ün yayın yapması engellendi.

Canlı yayına yansıyan görüntülerde Fulya Öztürk "Pardon, pardon, pardon" diyerek yayını sonlandırmak zorunda kaldı. O anlar izleyicilerle paylaşıldı.

Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu. Öztürk daha sonra yayına bağlanıp durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.