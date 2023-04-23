CNN Türk yayınında Zafer Şahin ile Murat Gezici arasında tehdit ettin kavgası

CNN Türk’te Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ile gazeteci Zafer Şahin arasında tartışma yaşandı.

CNN Türk yayınında Zafer Şahin ile Murat Gezici arasında tehdit ettin kavgası

CNN Türk 'te Fulya Kalfa'nın sunduğu CNN Türk Masası programında Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ile gazeteci Zafer Şahin arasında tansiyon yükseldi.

Murat Gezici'nin "14 Mayıs sonrası ne yapacaksınız?" sözleri üzerine ikili arasında tartışma başladı.

Zafer Şahin, Murat Gezici'ye “Beni adam gibi tehdit et, 14 Mayıs sonrası yine sen ve senin gibilerle mücadele etmeye devam edeceğim. Bana FETÖ ağzıyla tehditte bulunma" dedi.

Sunucunun tarafları sakinleştirme çabası ise sonuçsuz kalınca reklam arası verildi.

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