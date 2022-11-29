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  • Ahmet Hakan'ı olağan şüpheli yapan esrarengiz ses için açıklama geldi. Sizce bu ses burun silmeye benziyor mu

Ahmet Hakan'ı olağan şüpheli yapan esrarengiz ses için açıklama geldi. Sizce bu ses burun silmeye benziyor mu

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında canlı yayında stüdyoda yellenme benzeri bir ses duyulması dikkat çekti. Demirören Medya Tv Grup Başkanı Murat Yancı sesin kaynağına ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:25
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CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu programda esrarengiz ses duyuldu. Demirören Medya Tv Grup Başkanı Murat Yancı'dan açıklama geldi

Ahmet Hakan'ı olağan şüpheli yapan esrarengiz ses için açıklama geldi. Sizce bu ses burun silmeye benziyor mu
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Habertürk canlı yayınlarında sık sık yaşanan ‘gaz çıkarma sesi‘ bu kez CNN Türk yayınında duyuldu. Demirören Medya Tv Grup Başkanı Murat Yancı sesin kaynağı hakkında açıklama yaptı.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında canlı yayında stüdyodan garip bir ses duyuldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan o sesi birçok kışı “gaz çıkarma” olarak yorumladı.

CNN TÜRK’TEN AÇIKLAMA

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı’dan canlı yayında duyulan gizemli sese ilişkin açıklama geldi. Murat Yancı, açıklamasında “Araştırmacı gazeteci arkadaşlara bu mühim konuyla ilgili spoiler vereyim. Konuğumuz Eray Güçlüer nezleydi ve izleyenler fark etmiştir. Program boyunca burnunu sildi. Durum bundan ibarettir.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programının canlı yayında stüdyodan ekranlara yellenme benzeri bir ses yansıdı. Sesi duyanlar ne olduğunu anlayamadı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan o sesi birçok kışı “gaz çıkarma” olarak duyduğunu söyledi.

Konu ile ilgili kanal CNN Türk veya Ahmet Hakan açıklamada bulunmadı.

Yine benzer bir sesin, Habertürk’te de meydana geldiği yellenme benzeri seslerin ekranlara yansıdığı akıllara geldi.

HABERTÜRK'TE DAHA ÖNCEDEN DUYULAN YELLENME BENZERİ SESLER

Bununla birlikte söz konusu ses, HaberTürk’te meydana gelen gaz çıkarma seslerini akıllara getirdi. HaberTürk’te bir programda duyulan gaz çıkarma sesinin gündem olmasının ardından moderatör Veyis Ateş konu ile ilgili açıklama yapmıştı.

Habertürk'te yayınlanan ve Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda izleyicilere yellenme benzeri ses yansımıştı. Programda Türkiye'deki korona virüs vakalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyordu. Programın konukları;

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı.

Habertürk’te Veyis Ateş’in sunduğu programda, “Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir” açıklaması yapan Veyis Ateş, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunup ekrana gelen sesin ‘onay sesi’ olduğunu belirtmişti.

Ateş’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyleydi:

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BURUN BU SESİN ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL.
29.11.2022 14:38
BİRİSİ PIRT YAPMIŞ.  
 
Yalçın Türk
29.11.2022 14:34
speedy gonzalez stüdyoda değilse, burun silme sesi olamaz..  
 
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