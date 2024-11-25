Çoban donarak öldü

Mut ilçesine bağlı Kavaközü 1, Çivi 4 ve Hacıahmetli Mahallesinde 2 olmak üzere toplam 7 çoban kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Çobanların telefonla yardım istemesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut Belediyesi, İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma ekipleri harekete geçti.

Arama çalışmaları sonucunda 6 çoban ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan Mustafa Doğan, Hidayet Aydın, Altan Köse, Faruk Akçelik, Halil İbrahim Yaprak ve Recep Durmuş'un yapılan kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan çalışmalar sırasında mahsur kalan çobanlardan Faruk Yaprak'ın (18) cansız bedenine ulaşıldı. Göğden Yaylası Tozlu mevkiinde dün öğleden bu yana koyunlarıyla birlikte kayıp olarak aranan Yaprak'ın cansız bedeni, Darboğaz mevkiinde bir ağacın çevresindeki çalıların altında bulundu. Yaprak'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.