Çoban ile sürüsüne yıldırım çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çoban ile sürüsüne yıldırım çarptı

Amasya'da sağanak yağmuruna yakalanan çoban ile sürüsü bir ağacın altına sığındı. Çoban ile sürüsüne yıldırım çarptı. Sürüdeki 76 koyun telef olurken, çoban hastanelik oldu.

Akdağ'ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkiinde Sefer, Recep ve Mehmet Kürkçü'ye ait koyunlar arazide otlamaya başladı.

Bir süre sonra şiddetli yağış başladı. Çoban Mehmet Kürkçü koyunlarını bir ağacın altına çekerek yağışın dinlemesini bekledi.

Bu sırada ağacın bulunduğu noktaya yıldırım düştü. Çoban Mehmet Kürkçü yaralanırken, sürüdeki koyunlardan 76'sı telef oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kürkçü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk incelemede 76 küçükbaşın hayvanın telef olduğu belirlendi.

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