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Çoban köpeklerini av tüfeğiyle vurup öldürdüler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurularak telef edildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 03:12
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Çoban köpeklerini av tüfeğiyle vurup öldürdüler

Çoban köpeklerini av tüfeğiyle vurup öldürdüler
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Olay, Göçük Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Yaşar Çağlar’a ait 2 çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurularak öldürüldü.

Köpeklerinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü gören Çağlar, durumu Güney Jandarma Karakolu’na bildirdi.

Çoban köpeklerini vuran şahıs ya da şahıslardan da şikayetçi olduklarını belirten Çağlar, “Saat 15.00 civarında Akıncı Beleni’nde bulunan evimin arkasında iki köpeğimin de av tüfeği ile vurularak öldürüldüğünü gördüm. Hayvancılıkla uğraştığım için keçi sürülerimi korumak zorundayım ama sürekli köpeklerim katlediliyor. Daha önce de zaten başka bir köpeğimi zehirlediler. Bu mahallede benzer olaylar çok sık yaşanıyor. Her sene köpeklerim ya zehirleniyor ya da vurularak öldürülüyor. Yetkililerden yardım istiyorum. Bizim başımıza da herhangi bir şey gelebilir. Bunun endişesini de taşır hale geldik“ dedi. (İHA)

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