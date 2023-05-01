Çoban ve sürüsüne yıldırım çarptı

İHA’nın haberine göre, Batman’da etkili olan yağışlarla beraber Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyünde bir çobana ve 8 küçükbaş hayvana yıldırım çarptı. Yıldırım çarpması sonucu çoban elinden, 6 hayvan ise hafif yaralandı. 2 hayvanda ise telef oldu.

Bölgede bulunan başka bir çobanın haber vermesi üzerine köy sakinleri ilk müdahaleye yaptıktan sonra jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çoban, sağlık ekipleri ve köylülerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.