21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çoban yem makinesine düştü 

Arnavutköy’de bulunan bir ahırda çobanlık yapan yabancı uyruklu şahıs, hayvanları yemlemek için yem ayrıştırma makinesini çalıştırdığı esnada makinenin içerisine düşerek yaralandı. 

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:35
Takip Et

Çoban yem makinesine düştü 

Çoban yem makinesine düştü 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, bu sabah saatlerinde Arnavutköy Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. 

İddiaya göre, çevredeki vatandaşların Yakup olarak tanıdığı ve kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan yabancı uyruklu çoban, hayvanları beslemek için yem karma makinesine yem yüklemeye başladı.

Çoban bir ara dengesini kaybederek makinenin içerisine düştü. Makineye düşen çobanı o esnada orada olan diğer vatandaşlar fark ederek yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

İtfaiyenin kurtarma çalışmalarının ardından şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların olay yerine koşarak çobana yardımcı olmaya çalıştığı ve sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde makine içerisine düşen çobanın ayakları da kamerada görüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
2
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
3
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
4
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
5
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
6
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
7
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿İsveç’te yine infial uyandıracak eylem
﻿İsveç’te yine infial uyandıracak eylem
﻿İsveç’te yine infial uyandıracak eylem
﻿ÖSYM, 33 sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿ÖSYM, 33 sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿ÖSYM, 33 sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Işık Üniversitesi 2 akademik personel alacak
﻿Işık Üniversitesi 2 akademik personel alacak
﻿Işık Üniversitesi 2 akademik personel alacak
﻿Fatma Girik ölümünün 1. yılında anılacak
﻿Fatma Girik ölümünün 1. yılında anılacak
﻿Fatma Girik ölümünün 1. yılında anılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.