Çoban yöntemiyle 750 milyonluk vurgun. Ucu Reza Zarrab’a da dokundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çoban yöntemiyle 750 milyonluk vurgun. Ucu Reza Zarrab’a da dokundu

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük bir operasyon, milyonlarca liralık hacizli araçları sahte belgelerle satan bir suç şebekesini çökertti. Operasyon kapsamında icra memurları, zabıt katipleri ve noter görevlilerinin de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, 750 milyon liralık vurgun yaptığı ve 7 lüks aracı bir çobanın üzerine kaydettirdiği tespit edildi. Ayrıca, Reza Zarrab adına kayıtlı bir lüks otomobilin de çalındığı öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı lüks otomobillerin yediemin otoparklarından sahte belgelerle çıkarıldığını belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, şebekenin Yediemin otoparklarında uzun süre tutulan araçları çaldığı ve icra müdürlükleriyle işbirliği yaptığı ortaya çıkarıldı. Şebeke üyeleri, hacizli araçlar için sahte bir satış ihalesi düzenleyip, Noterler Birliği'ne yazılar yazarak şerhleri kaldırdı ve araçları galerilerde pazarladı.

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İlk olarak çalıntı araç işlemlerinin yapıldığı İcra Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı O.K. gözaltına alındı. O.K., suçlamaları reddetti ancak adliyeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yaklaşık bir ay süren takiplerin ardından, polis ekipleri şebekenin 24 üyesinin kimliğini belirleyerek İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kırıkkale ve Kocaeli'deki adreslere yapılan baskınlarda 3'ü kadın 24 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerin arasında adliyelerde zabıt katipleri, noter çalışanları ve noter başkatiplerinin de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişiler, 4 gün boyunca Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulandı. Yapılan soruşturmada, örgüt liderinin daha önce otopark işleten Kerim A. olduğu ve zabıt katibi Serdar Ö.'nün çalınan araçlarla ilgili bilgisayar yazışmalarını yaptığı ortaya çıktı.

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Öte yandan, gözaltına alınan çobanın (H.I.) üzerine 7 lüks otomobil kaydedildiği öğrenildi. H.I., araçları para karşılığı üzerine aldığını belirtirken, araçların markalarını bile bilmediği ortaya çıktı.

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Şebekenin çaldığı araçlar arasında İranlı iş insanı Reza Zarrab adına kayıtlı bir lüks otomobil de bulundu. Bu araç için, sahte bir ihale düzenlenmiş ve üzerindeki şerhlerin kaldırılması amacıyla 1 Temmuz tarihinde Noterler Birliği'ne yazı yazılmış. Emniyet işlemleri tamamlanan ve daha önce suç kayıtları bulunan bazı şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

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