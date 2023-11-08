Çobanaldatan kuşu tedavi edildi. Adı neden Çobanaldatan?

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne yaralı halde getirilen çobanaldatan kuşunun ilk müdahalesi, veteriner hekimler tarafından yapıldı.

KAYNAK: İHA
Çobanaldatan kuşu tedavi edildi. Adı neden Çobanaldatan?


Bir vatandaşın ihbarı üzerine yaralı olduğu tespit edilen çobanaldatan kuşu, bulunduğu bölgeden alınarak Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi. Kuşun tedavisi veteriner hekimler tarafından yapıldı. Yaralı kuş tedavisinin tamamlanmasının ardından Yalova Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yaralı halde getirilen kuşa gerekli bakım ve tedavinin yapıldığını kaydeden yetkililer, “Çobanaldatan kuşu bize ihbar doğrultusunda geldi. Biz de gerekli müdahalelerimizi yaptık. Ufak tefek yaraları vardı, onların bakımını yaptık. Şimdi ise Doğa Koruma Milli Parklara teslim ettik. Onlar da doğaya salacaklar” dedi.

İSMİNİ NEREDEN ALIYOR?

İsmi merak uyandıran çobanaldatan kuşu'nun isim hikayesi ise şuradan geliyor:

Çobanaldatan kuşunun en meşhur hikayesi şöyledir: “Çobanaldatan kuşu kurtla anlaşmıştır. Yavrularını yememesi karşılığında çobanı sürüden uzaklaştıracaktır.

Yaralı bir kuşmuş gibi davranarak çobanı sürüden uzaklaştırır. Çoban sürüden yeterli derecede uzaklaştığında yavrularının yanına döner.

Tabi ki kurt da sürüye dalar. Çoban sürüsünün başına döndüğünde gördüğü manzara karşısında şok olur. Küçücük bir kuşun peşinden giderek sürünün perişan olmasına yol açmıştır.

Köyde bunu kimseye anlatamayacağı için intihar eder.

Kurt sürüden geriye ne sağlam kalmışsa hepsini öldürür. Çoban aldatan kuşu ise yuvasında, yavrularının yanında, kurtun yavrularını yememesi için yeni çobanlar bekler.

Oysa kurt asla çobanaldatan kuşunun yavrularının peşinde değildir. O, çobanı altadacak birilerine ihtiyaç duyar. Çobanın zaaflarını bilir.

Acıma duygusunu kullanır. Egosuna yenileceğini, küçücük bir kuşu yakalayamamanın ezikliğiyle peşinden gitme arzusunu kullanır.

Egosunun peşinden gideceğini bilir. Bunları kurt yapamaz. Bunu yapacak olan çok küçük, sevimli, yaralı görünümlü bir kuştur.”

aw071920-01.jpg

aw071920-02.jpg

aw071920-03.jpg

aw071920-04.jpg

Öne Çıkanlar
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Son Haberler
Ali Koç'un 5 sayfalık tarihi mektubundan Galatasaray çıktı Spor
Ali Koç'un 5 sayfalık tarihi mektubundan Galatasaray çıktı
1 gün arayla daha az emekli maaşı alınacak! SGK’dan emekliye bir darbe daha Ekonomi
1 gün arayla daha az emekli maaşı alınacak! SGK’dan emekliye bir darbe daha
Gece bunu yaşıyorsanız dikkat: Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz Sağlık
Gece bunu yaşıyorsanız dikkat: Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Bir deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bir deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış atasözünün anlamı nedir?
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı Spor
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
İnternetten indirimli alışverişlerde sahte link uyarısı Teknoloji
İnternetten indirimli alışverişlerde sahte link uyarısı
Teröristlere ait mağara ve sığınaklar bulundu Gündem
Teröristlere ait mağara ve sığınaklar bulundu