Çobanın bağırışı yetti! Hayvan otlatırken ayıyla burun buruna geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzurum'da bir çoban, yaban hayatta gördüğü ayıyı bağırarak korkuttu ve sonrasında kaçırttı.

Aziziye ilçesi Aşağı Akyazı köyünde hayvanlarını otlatan Soner Kaplan, bir anda ayı ile karşılaştı. Çoban, hayretinin ardından bir yandan elindeki cep telefonu ile ayıyı görüntülerken bir yandan da bağırarak onu korkutup kaçırmaya çalıştı. Ayı bir süre çobana baktıktan sonra kaçarak izini kaybettirdi.

"AYIYI KAÇIRMAK İÇİN BAĞIRDIM"

Soner Kaplan, kırsal alanda yaban hayvanları ile sıkça karşılaştıklarını belirterek, "O gün, hayvanları otlatırken odun toplamak için hayvanlardan uzaklaştım. Tam o esnada ayıyla karşı karşıya geldim. Cesaretimi toplayarak ayıyı kaçırmak için bağırdım. O anları da cep telefonuma kaydettim" diye konuştu.

Çobanın bağırışı yetti! Hayvan otlatırken ayıyla burun buruna geldi

Çobanın bağırışı yetti! Hayvan otlatırken ayıyla burun buruna geldi

Çobanın bağırışı yetti! Hayvan otlatırken ayıyla burun buruna geldi

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