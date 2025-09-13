Çobanlara seyyar ev verildi

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü kampusunda düzenlenen törende çobanların konaklaması için temin edilen taşınabilir evler köy muhtarlarına teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Ardahan Valisi Hayrettim çiçek, ''Bizler, devletimizin güçlü desteğiyle şehrimizi daha yaşanabilir, daha üretken ve geleceğe daha güvenle bakan bir noktaya taşımak için çalışıyoruz. Bugün burada açılışı yapılan yatırımlar, Ardahan'ın kalkınma yolculuğunda yeni bir adımdır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çoban evini teslim alan Açıkyazı köyü Muhtarı Serhat Polat, bugün DAAP projesi kapsamında köylerimize verilen Çoban evini teslim aldıklarını söyleyerek. ''Köylerimizin en büyük sorunlarından birisiydi çoban evi ve kürünler. Başta Valimiz Hayrettin Çiçek olmak üzere vekilimize ve eğmeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.