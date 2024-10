Coca-Cola 26 milyon şişeyi geri toplatıyor. Tüketiciler uyarıldı

Coca-Cola, Avusturya'da 26 milyon soda şişesini geri toplatıyor. Bu geniş kapsamlı geri çağırma, içeceklerin içinde küçük metal parçalarının bulunma ihtimali nedeniyle başlatıldı. Geri çağırılan ürünler arasında birçok popüler marka yer alıyor. Tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

ÜRETİM HATASI

Geri çağırmanın nedeni, üretim hattında meydana gelen bir arıza. Bir eleğin kırılması, şişelerde metal parçalarının bulunma olasılığını artırdı. Şirket, bu durumu geç fark ettikleri için, halk sağlığını korumak amacıyla bu önlemi almak zorunda kaldı. Geri çağırma işlemi, 13 milyon litre içeceğin israf edilmesi anlamına geliyor.

ETKİLENEN ÜRÜNLER

Coca-Cola'nın geri çağırdığı ürünler arasında birçok bilinen marka bulunuyor. Bunlar arasında Coca-Cola'nın farklı versiyonları (Zero, Zero Şeker, Zero Kafein, Light, Limon), Fanta (Portakal, Portakal Zero, Limon Zero, Exotic Zero) ve Sprite (Sprite, Sprite Zero) yer alıyor. MezzoMix de geri çağrılan ürünler arasında.

UYARI YAPILDI

Tüketicilerin, geri çağrılan ürünlerin tehlikeli olabilecek partilerini belirlemeleri için son kullanma tarihine dikkat etmeleri gerekiyor. Şişelerin üzerindeki son kullanma tarihi 4 Şubat 2025 ile 12 Nisan 2025 arasında olan ürünler, kesinlikle tüketilmemeli. Şirket, bu tarihler arasındaki içeceklerin sağlığa zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Coca-Cola, müşterilerin fiş ibraz etmeden içeceklerini iade etmelerine ve paralarını geri almalarına imkan tanıyor. Bu, tüketicilerin mağduriyetlerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Şirket, halk sağlığını tehdit etmemek adına bu tür bir geri çağırma işlemi gerçekleştirdiğini belirtiyor.