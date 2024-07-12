Coca Cola’nın üst düzey müdürü boğularak öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesine ailesi ile tatile giden Coca-Cola İçecek Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Geliştirme Direktörü Çetin Özataç kötü bir son yaşadı.

Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde tekneden denize giren Çetin Özataç’ın yüzerken fenalaştığı iddia edildi

Özataç’ın yaklaşık 10 – 15 dakika deniz üzerinde hareketsiz şekilde durduğu belirtildi.

EŞİ VE KIZI MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden eşi ve 2 kızı hemen müdahale etti. İhbarın üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özataç ilk müdahalenin ardından Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Özataç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özataç’ın kesin ölüm sebenin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÇETİN ÖZATAÇ KİMDİR?

634 yaşında olan Çetin Özataç’ın Coca-Cola İçecek Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Geliştirme Direktörü olarak görev yaptığı biliniyor.

Özataç’ın Ankara’da ikamet ettiği ve iş dünyasında ünlü ve tanınan biri olduğu aktarıldı.

Özataç, Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamladı.