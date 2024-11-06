Coco Gauff yarı finalde

Coco Gauff, Riyad'da düzenlenen WTA Finalleri’nde, son şampiyon Iga Swiatek’i 6-3, 6-4’lük setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu galibiyet, Gauff’un Polonyalı rakibini 13 karşılaşmada yalnızca ikinci kez yenmesiyle kayda geçti. Bu sonuç, Aryna Sabalenka’nın yıl sonu dünya sıralamasında bir numara olmasını garantiledi, çünkü Swiatek artık onu geçemeyecek. Gauff, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, rakibine karşı güçlü bir özgüvenle maça çıktığını belirterek, "Hedefim stabil kalmak ve maçı kazanma şansımı arttırmaktı," dedi.

Önceki gün Gauff’un Amerikalı meslektaşı Jessica Pegula, Barbora Krejcikova’ya 6-3, 6-3 mağlup olarak turnuvadan elendi. Swiatek, Pegula’yı yenerse bir sonraki tura geçecek, Gauff ise Krejcikova’ya karşı galip gelerek grup birincisi olma yolunda ilerleyecek.

Gauff’un bu galibiyeti, son olarak geçen yıl Cincinnati Açık’ta Swiatek’i yenmesiyle dikkat çekti. Swiatek, yeni antrenörü Wim Fissette ile ikinci maçını oynarken, Gauff hızlı bir baskı kurarak ilk sette avantajı elde etti. Maçın sonunda, Swiatek’in yanlış bir forehand vuruşu, Gauff’un galibiyetini kesinleştirdi.