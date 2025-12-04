Çocuğa karşı işlenen suçlarda kamuoyunda caydırıcı cezalar talebi yükselirken, aksi yöndeki yargı kararları toplum vicdanını yaralamaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Adıyaman’dan

Adıyaman’da, bir genç kızın, çocukluk dönemlerinde komşusu, amcası ve halasının eşi tarafından farklı tarihlerde istismara uğradığı iddiasıyla açılan davada sanıklar, delil yetersizliğinden beraat etti. Karar sonrası kadın örgütleri adına açıklama yapan Avukat Sultan Fener, “Bu karar kamu vicdanını yaralamıştır, tüm kanun yollarına başvuracağız” dedi.

Adıyaman’da 19 yaşındaki genç kızın, çocukluk döneminden itibaren 3 farklı erkek tarafından sistematik biçimde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davada, sanık komşu M.S.Ö, amca İ.H.A. ve halasının eşi M.B'nin yargılanmasına Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada, mahkeme heyeti, sanıklar hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat hükmü kurarak tahliyelerine karar verdi.

‘ADALET TECELLİ ETMEDİ’

Duruşmayı takip kadın örgütleri adına açıklama yapan Avukat Sultan Fener, mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Davayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüreceklerini dile getiren Fener, şunları söyledi:

"Bugün yine Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararı maalesef ki kamu vicdanını yaralamıştır. Adaletin tecelli etmesine engel olmuştur. Biz bu hususta adalet mücadelesine devam edeceğimizi, henüz kesinleşen bir karar olmadığını ve bütün kanun yollarını sonuna kadar kullanacağımızı tekrar buradan ifade ediyoruz. Bu delil yetersizliği nedeniyle bir beraat gerçekleşmiştir. Fakat dava kapsamlı bir şekilde incelendiğinde zaten mahkûmiyete yeterli deliller olduğu ortadadır. Biz bu hususta kanun yollarına başvuracağımızı tekrar ediyoruz. İstinaf Mahkemesi’ne başvurma sürecimiz başlıyor. İstinaf Mahkemesi’ne başvuracağız, İstinaf Mahkemesi’nden sonra temyize başvurma hakkımız var. Temyizden sonra gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağız. Bütün kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı buradan tekrar belirtiyoruz. Gelen herkese çok teşekkür ederiz.”

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ RAPORUNA RAĞMEN

Cumhuriyet Savcısı, 10 Kasım’daki duruşmada, üç sanığın da “çocuğun cinsel istismarı”, “kan veya kayın hısımlığı içinde istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etmişti. İddianamede; mağdurenin çocukluk dönemlerinde komşusu, amcası ve halasının eşi tarafından farklı tarihlerde istismara uğradığı belirtiliyordu. Çocuk İzlem Merkezi raporlarında mağdurenin ifadelerinin tutarlı olduğu, tanık beyanları ve psikolojik değerlendirmelerin iddiaları desteklediği aktarılmıştı.