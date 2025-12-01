Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası çok sayıda kişi hayatını kaybederken "Savaşsız Çocukluk Projesi" kapsamında Ukrayna’daki kurumlarda kalan 510 çocuk geçici olarak Türkiye’deki otel ve yerel çocuk koruma kurumlarına yerleştirildi.

Proje kapsamında Antalya’ya getirilen çocukların istismar edildiği ortaya çıktı.

Agos’ta yer alan habere göre, 2024'te mart ayında aralarında Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri, Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye UNICEF temsilcilerinin de yer aldığı heyet, çocukların Antalya Beldibi’nde kaldığı oteli teftiş etti.

Ukraynalı 11 yetkilinin imzası ile hazırlanan raporda yetim çocukların ihmal edildiği, psikolojik ve cinsel istismara maruz kaldıkları ve iki kız çocuğun otel çalışanları tarafından hamile bırakıldığı belgelendi.

Rapora göre, otelde aşçı olarak çalışan 23 yaşındaki M’nin 15 yaşındaki N’yi odasında ziyaret ettiği ve onu yürüyüşlere çıkardığı tespit edildi. Yine otelin aşçılarından 21 yaşındaki S. de 16 yaşındaki I. ile yakınlık kurmuştu. İki kız çocuğunun ise hamile oldukları anlaşılınca olayın örtbas edilmesi için çocukların Ukrayna’ya gönderildiği belirtildi.

UKRAYNA VE TÜRKİYE’DEKİ SORUŞTURMALAR KAPATILDI

Haberde çocukların ifadelerine de yer verildi. İfadelere göre, Ukraynalı eğitmenler, Ukrayna’da başlatılan soruşturma kapsamında “yatılı okul personeliyle ilgili kötü şeyler söylememelerini ve Türk erkeklerle olan tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu” belirten belgeleri imzalamalarını istedi.

Ukrayna makamlarının Mayıs 2024’te Türkiye'den bildirilen çocuk hakları ihlallerine ilişkin başlattığı soruşturma, delil yetersizliğinden Haziran 2025’te kapatıldı. Sürece ilişkin yargı sürecinde kimse cezalandırılmadı. Türkiye’de açılan soruşturmaya da takipsizlik verildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hamile kalan iki kız çocuğunun durumu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak başlatılan soruşturmaya takipsizlik verildi.

Süreci başından itibaren takip eden kurum avukatları takipsizlik kararına itiraz ettiler fakat itirazları reddedildi. Öte yandan, Aile Bakanlığı haberin hazırlandığı süre içinde de sorulara yanıt vermediği aktarıldı.

HELİKOPTERLE KAYIP ÇOCUK ARANDI

Antalya’daki otelde kaldıkları süre içinde yetim çocuklardan birinin kaybolduğu; kayıp çocuğun helikopterle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu sahilde bulunduğu ifade edildi. Raporda, otelde acil durum ve tıbbi bakım hizmetlerinin olmadığı da yer aldı. Refakatçiler, Ukrayna’daki doktorlarla telefonla görüşerek hasta çocuklara tıbbi işlemler uyguladı.

Heyetin ziyaretinden sonra “Savaşsız Çocukluk Projesi” Aralık 2024’te sona erdirildi ve Ukraynalı çocuklar ülkelerine gönderildi. Ruslan Shostak ise yüksek devlet ödülü aldı. Dnipropetrovsk Oblastı’nda ebeveyn bakımından yoksun çocuklardan sorumlu yetkililer, yorum yapmaktan kaçındı. Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçiliği’ne gönderilen talepler cevapsız kaldı. Vakıf kurucusu Shostak, projenin kapatılmasını çocuklara yönelik ihlallerle ilgili olmadığını savunuyor.