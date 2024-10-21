Çocuğa motosiklet çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuğa motosiklet çarptı

Antalya'da bir anda yola fırlayan küçük çocuğa motokurye çarptı. Kaza anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, mahalle sakinleri sürekli kazaların meydana geldiği yola kasis ve hız kesici istedi.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde annesi ile birlikte yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen küçük bir çocuk bir anda yola fırlayarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde kuryenin kullandığı motosiklet küçük çocuğa çarptı.

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Motosikleti durdurarak küçük kızın sağlık durumunu kontrol eden motokurye ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük kız ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde küçük çocuğun bir anda yola fırlaması ve kaza sonrası annesinin gelerek çocuğu kucağına alıp gitmesi yer aldı.

Cadde üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Berat Baykara, “Burası mahalle arası, kontrolsüz çıkışlar olduğu için sık sık kazalar meydana gelebiliyor. Bu yola bir kasis yapılması, daha büyük kazaların önüne geçmek için önlem alınması lazım" ifadelerini kullandı.

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