Çocuğum göz tembeli mi diyorsanız işte size uzman cevapları...

Göz tembelliği, tıbbi adıyla ambliyopi, çocuklarda sıkça rastlanan ve erken teşhis ile tedavi edilebilen bir görme bozukluğu olduğu biliniyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Karaçorlu'ya göre; Göz tembelliği genellikle bir gözde görmenin diğer göze kıyasla daha düşük olması durumudur ve dışarıdan bakıldığında herhangi bir bozukluk saptanamayabilir.

Göz tembelliğinin en yaygın nedenleri arasında şaşılık, miyopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi göz kırma kusurları ile doğumsal katarakt bulunmakta.

Çocuklarda göz tembelliği nasıl anlaşılır sorusuna gelince, bu durum genellikle çocuğun bir gözüyle diğerine göre daha az gördüğünü fark etmesiyle anlaşılır.

Ancak, çocuklar bu farkı anlamakta zorlanabilirler ve ailelerin göz sağlığına dikkat etmeleri, düzenli göz muayeneleri yaptırmaları önerilir.

Göz tembelliği teşhisi, genellikle iki gözün test edilmesi ve aralarında görme farkının bulunmasıyla konulur.

Tedaviye gelince, göz tembelliğinin sebebine bağlı olarak değişiklik gösterir. Eğer çocukta kırma kusuru varsa, numaralı gözlüklerle odaklanma hatası düzeltilir.

Ayrıca, sağlam gören gözün kapatılması yoluyla tembel gözün çalışması teşvik edilir

Göz tembelliği tedavisi, erken yaşlarda başlandığında daha başarılı olup, 7 yaşına kadar müdahale edilmesi önerilir. 10 yaşın üzerinde tedavi başarısı düşer ve yetişkinlerde neredeyse tedavi edilemez bir problem haline gelebilir.

Bu bilgiler ışığında, çocuğunuzun göz sağlığına önem vermek ve düzenli göz muayeneleri yaptırmak, göz tembelliği gibi durumların erken teşhis ve tedavisinde kritik öneme sahip.

Herhangi bir şüphe durumunda mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet Akman, göz tembelliği konusunda şu bilgileri verdi:

"Göz tembelliğinin cerrahi bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak göz tembelliğine yol açan doğumsal kataraktlar, glokomlar ve şaşılıklar gibi durumlar cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. Bu tür durumların tedavisinin ardından, göz tembelliğinin tedavisi için kapama yöntemine başvurulur.

İnternet üzerinde bu konuda pek çok yanlış bilgi bulunmakla birlikte, ne yazık ki göz tembelliği, yani beyindeki görme merkezlerinin gelişmemiş olması durumuna iyi gelecek mucizevi bir meyve, sebze, ot, besin veya ilaç mevcut değildir.

Tedavi, erken teşhis, sorunun giderilmesi ve kapama yöntemi ile gerçekleştirilmelidir. Bu tedaviler genellikle 10 yaşına kadar etkilidir. Bu nedenle, eğer aile veya çocuk doktoru tarafından herhangi bir göz kayması veya diğer bir sorun tespit edilmediyse, tüm çocuklar 3 aylıkken, 1 yaşında, 3 yaşında ve 7 yaşında düzenli göz muayenelerine götürülmelidir."