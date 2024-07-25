Çocuğun kullandığı traktör çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya Akçadağ'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör, yol kenarında oyun oynayan çocukların arasına daldı. Feci kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçadağ'a bağlı Ören Mahallesi'nde gerçekleşti.

Aktarılanlara göre Çatyol mevkiinde 11 yaşındaki K.A.'nın kullandığı traktör, çocuğun kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına girdi. Araç bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada 4 çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde yapılan tüm çabalara rağmen 7 yaşındaki Ada Yıldırım ve 11 yaşındaki Zelal Yıldırım yaşamını yitirdi. Çocuklarını kaybettiklerini öğrenen aileleri ise sinir krizi geçirdi.

Yaralı çocuklar 7 yaşlarındaki G.Ş. ) ve A.K. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.