Çocuğun kullandığı traktör çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Çocuğun kullandığı traktör çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya Akçadağ'da 11 yaşındaki bir çocuğun direksiyonuna geçtiği traktör, yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 2 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk da yaralandı.

Malatya Akçadağ'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör, yol kenarında oyun oynayan çocukların arasına daldı. Feci kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akçadağ'a bağlı Ören Mahallesi'nde gerçekleşti.

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Aktarılanlara göre Çatyol mevkiinde 11 yaşındaki K.A.'nın kullandığı traktör, çocuğun kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına girdi. Araç bir evin duvarına çarparak durabildi.

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Kazada 4 çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde yapılan tüm çabalara rağmen 7 yaşındaki Ada Yıldırım ve 11 yaşındaki Zelal Yıldırım yaşamını yitirdi. Çocuklarını kaybettiklerini öğrenen aileleri ise sinir krizi geçirdi.

Yaralı çocuklar 7 yaşlarındaki G.Ş. ) ve A.K. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.

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