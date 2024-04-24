Çocuğunu iple gezdiren anne sosyal medyayı ikiye böldü

Feyza Betül Arslan
Çocuğunu iple gezdiren anne sosyal medyayı ikiye böldü
Sosyal medyada hızla yayılan videoda bir annenin çocuğunu 'güvenlik kemeri' gezdirdiği görülüyor. Kısa sürede gündem olan o görüntü, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Türkiye'de çekildiği belirtilen bir görüntüde, dışarıda dolaşan bir annenin, çocuğunda güvenlik kemeri kullandığı görülüyor. Kısa sürede gündeme oturan o görüntüye, kullanıcılar tarafından farklı yorumlar yapıldı. Bir kısım, annenin bu yaptığını sert sözlerle eleştirirken diğer bir kısım ise, bu uygulamanın çok mantıklı olduğunu ve çocukları olası tehlikelerden koruyabileceğini belirtti.

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Çocuklarda güvenlik kemeri ülkemizde pek yaygın olarak kullanılmasa da, yurtdışında yaygın olarak görülmekte. Yurtdışında, çocukların güvenliği ve korunması için alınan önlemler kapsamında, ailelerin çocuklarını yürürken güvenlik kemeri kullanma eğilimi artıyor. Özellikle yoğun şehir trafiği ve kalabalık alanlarda çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür önlemlere başvuruluyor.

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Güvenlik kemerinin kullanılması, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yürüyüş yaparken veya alışveriş merkezlerinde dolaşırken, çocukları güvende tutmak için bu önlemler oldukça yaygın. Ailelerin çocukları için güvenlik kemerleri kullanması, çocukların ani bir tehlike durumunda düşme veya yaralanma riskini azaltıyor. Ayrıca, bu uygulama ailelerin çocuklarına daha iyi göz kulak olmalarını sağlayarak, onların güvenliğini daha etkin bir şekilde sağlamalarına yardımcı oluyor.

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Bu uygulama yurtdışında yaygın bir biçimde kullanılsa da orada da herkes tarafından onaylandığı söylenemez. Sosyal medyada bulunan ebeveyn forumlarında, bu uygulamanın ne kadar doğru veya yanlış olduğu, avantajlarının ya da dezavantajlarının neler olduğu konusunda tartışmalar halen sürmeye devam ediyor.

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