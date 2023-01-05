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  • Bursa'daki evinde göz göze geldi. Çocuğunu kucağına alıp balkondan atladı

Bursa'daki evinde göz göze geldi. Çocuğunu kucağına alıp balkondan atladı

Bursa'da evine bıçaklı hırsız giren kadın büyük panik yaşadı. 3 yaşındaki çocuğu ile balkondan atlaması sonucu yaralandı. Hırsız kaçarak kayıplara karıştı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:25
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Çocuğunu kucağına alıp balkondan atladı

Bursa'daki evinde göz göze geldi. Çocuğunu kucağına alıp balkondan atladı
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İHA'nın haberine göre, olay saat 12.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın 2. katında oturan Suriye uyruklu Meryem Elneccar (35) kapının zorlandığını fark etti. 

Daire kapısını zorlayarak içeri giren hırsızın elindeki bıçağı ile gören Elneccar, büyük korku yaşadı. Kadın çocuğunu alıp balkona çıktı. 3 yaşındaki Muhammed isimli çocuğunu kucağına alan kadın yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak üzerine atladı. Hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Yaralı kadın ve oğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için sokağı didik didik etti.

Tesadüf eseri sokaktan geçerken olayı gören Efrettin Gür, "Çocuğu okula götürürken kadının sesini duydum. Kendini balkondan aşağı attı. Bıçaklı biri vardı evde. Sonra kaçıp gitti. Ambulansı aradım, ekipler geldi" dedi.

 

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