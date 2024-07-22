Çocuğunun gözü önünde darbetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki A.T., boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki T.C.T.'yi çocuklarının gözü önünde darbetti. A.T., eşine saldırırken "Senin hakkın ölüm, öleceksin" diye bağırdı. Olay, anbean çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Semerciler Mahallesi’nde gerçekleşti. Boşanma sürecinde olan A.T. ve T.C.T. arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. A.T., eşini darbetmeye başladı. Çiftin küçük yaştaki iki çocuğu babalarını durdurmaya çalışırken, çevredekiler de müdahale ederek T.C.T.’yi kurtardı.

Polis ekipleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelerek A.T.’yi gözaltına aldı. T.C.T., yaşanan darp olayının ardından hastaneye giderek darp raporu aldı. Durumu iyi olan T.C.T.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.