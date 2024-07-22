Çocuğunun gözü önünde darbetti

Kaynak: DHA
Çocuğunun gözü önünde darbetti

Sakarya'da meydana gelen bir olayda, boşanma sürecindeki kocasının ölüm tehditlerine ve fiziksel saldırısına maruz kalan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan adamdan kurtarıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki A.T., boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki T.C.T.'yi çocuklarının gözü önünde darbetti. A.T., eşine saldırırken "Senin hakkın ölüm, öleceksin" diye bağırdı. Olay, anbean çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Semerciler Mahallesi’nde gerçekleşti. Boşanma sürecinde olan A.T. ve T.C.T. arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. A.T., eşini darbetmeye başladı. Çiftin küçük yaştaki iki çocuğu babalarını durdurmaya çalışırken, çevredekiler de müdahale ederek T.C.T.’yi kurtardı.

Polis ekipleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelerek A.T.’yi gözaltına aldı. T.C.T., yaşanan darp olayının ardından hastaneye giderek darp raporu aldı. Durumu iyi olan T.C.T.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

84257-1-nznz.webp

84257-2-dzpr.webp

84257-u83v.webp

Son Haberler
Trump'ın yeni rakibine iki kez bağış yaptığı ortaya çıktı Dünya
Trump'ın yeni rakibine iki kez bağış yaptığı ortaya çıktı
İzmir'de 'torbacı' operasyonu Gündem
İzmir'de 'torbacı' operasyonu
Kadınların kavgasını erkekler bile ayıramadı Gündem
Kadınların kavgasını erkekler bile ayıramadı
10 öğrenciyi taciz eden profesörün aldığı ceza pes dedirtti. Öğrenciler her şeyi tek tak anlattı Gündem
10 öğrenciyi taciz eden profesörün aldığı ceza pes dedirtti. Öğrenciler her şeyi tek tak anlattı
'Garson, bakar mısın' cinayetinde cezalar belli oldu Gündem
'Garson, bakar mısın' cinayetinde cezalar belli oldu
Afrika'da yaşayan oklu kirpi Türkiye'de görüntülendi Gündem
Afrika'da yaşayan oklu kirpi Türkiye'de görüntülendi
Van’da 84 araç trafikten men edildi Gündem
Van’da 84 araç trafikten men edildi