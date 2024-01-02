Çocuğunuza sporu sevdirmenin yolları ortaya çıktı

Spor sayesinde çocuğunuzun bedensel, bireysel ve toplumsal gelişiminin desteklendiği biliniyor.

Ayrıca kalp, kas ve eklem sağlığına da katkıda bulunulduğunun altı çizildi.

Sindirim sisteminin de daha iyi çalışmasına yardımcı olduğu vurgulandı.

ÇOCUĞUNUZU SPORA NASIL TEŞVİK EDEBİLİRSİNİZ?

Çocuğunuzun spora karşı olumsuz bir tutum sergilediğini fark ederseniz, vakit kaybetmeden onunla konuşun. Spor karşılaşmalarının dışında da hayatta kurallara bağlı kalması gerektiğini anlatın.

Onu destekleyin

Kazanıp kaybetmesi önemli değil, onu destekleyin. Her iki durumda da yanında olduğunuzu hissetmesi onun için çok değerli olacaktır.

Önemli olanın ne olduğunu vurgulayın

Kazanmak tek başına bir amaç değildir, kaybetmek de sporun bir unsuru olmalıdır. Önemli olan spor yaparken edindiği beceriler olduğunu vurgulayın.

Spor yeteneğini fark etmesini sağlayın

Gittiği antrenmanlara katılarak ona moral verin.

Yanlış davranışlarını düzeltin