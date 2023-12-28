Çocuğunuzun zekasını artırmak için ne yapmalı

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Albayrak Albayrak, AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu ve çok önemli bilgiler verdi.

Albayrak demir eksikliğinin Türkiye’nin sağlık haritasında önemli yer işgal ettiğini açıkladı ve şunları söyledi:

“Kansızlık, pek çok hastalığın bulgusu olabileceği gibi, kişide özellikle büyümekte olan çocuklarda ciddi problemlere neden olur. Demir eksikliği anemisi, çocuklarda zekayı etkilemekte. Zeka geri dönüşümsüz olarak etkileniyor, yani demir tedavisi versek dahi çocuk o kaybettiği fonksiyonu tekrar kazanamayabiliyor”

Albayrak, demir eksikliğinin çocuklarda bazı sistem hastalıklarına zemin hazırladığını, sinir sistemiyle ilgili bazı problemlere de yol açtığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuğun öğrenme yetisini azaltır. Bazı epileptik durumlara, sara nöbetine, huzursuz bacak sendromu dediğimiz bacakta ağrı ve hareketlilik isteğiyle seyreden duruma yatkınlığı artırıyor. Bunun dışında bağışıklık sistemini bozarak enfeksiyonlara daha sık neden olabiliyor. Bu nedenle demir eksikliğinin tanısı ve çözümü büyük önem taşıyabiliyor. Kansızlıkta, belirti olarak çocuklarda solukluk, halsizlik, keyifsizlik ve etrafa ilginin azalması gibi bulgular olabileceği gibi aslında hiçbir bulgu da vermiyor. Bu durumda çocuklarda beslenme sorunları olduğunda ailelerin doktora başvurmaları doğru olur.”

GÜNDE KAÇ BARDAK SÜT İÇİLMELİ



Albayrak, sütün faydalı bir içecek olmasına karşın günde iki bardaktan fazla tüketilmesinin özellikle iki yaşın altındaki çocuklarda demir eksikliğine zemin hazırladığının altını çizerek, et ve yumurta gibi proteinlerin de yeteri kadar alınması gerektiğini söyledi ve sözlerine şunları ekledi:

“Çocuklarımıza kırmızı et, yumurta, ceviz, karaciğeri de mutlaka vermeliyiz. Ayrıca çocuklarda çay ve kahve içilmesine de sınırlama getirilmesi gerekmektedir. Hatta hiç tüketmemelerinde daha yarar vardır. Çünkü bunlar ciddi anlamda demir eksikliğine yol açar.”

AA