20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçük çocuk ayakkabısını bağlayan annesine sokağın ortasında sürpriz yaptı. Annesi elleriyle yüzünü kapattı

Küçük çocuk ayakkabısını bağlayan annesine sokağın ortasında sürpriz yaptı. Annesi elleriyle yüzünü kapattı

Küçük bir çocuğun ayakkabısını bağladığı için yol kenarından kopardığı çiçeği eğilerek annesine vermesi viral oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:12
Takip Et

Çocuk ayakkabısını bağlayan annesine sürpriz yaptı

Küçük çocuk ayakkabısını bağlayan annesine sokağın ortasında sürpriz yaptı. Annesi elleriyle yüzünü kapattı
+
Aa
-

Fas’ta çekilen küçük bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çekilen görüntüde küçük bir çocuk annesine hiç beklemediği bir sürpriz yaptı.

Ayakkabı bağcıkları sökülen çocuğuna yardım eden anne, eğilerek ufaklığın bağcıklarını bağladı.

ANNESİNE EĞİLEREK ÇİÇEK UZATTI

Bunun üzerine küçük çocuktan annesini çok sevindirecek bir sürpriz geldi.

Ayakkabısını bağladığı için yol kenarındaki ağaçtan kopardığı çiçeği eğilerek annesine uzatan çocuk, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

ANNE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Bu hamle karşısında duygulanan anne, ne yapacağını bilemeyerek elleriyle yüzünü kapattı.

İkili daha sonra tekrar el ele tutarak yollarına devam etti.

Görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adanalı
20.01.2023 09:46
Ana gibi yar olmaz Baba gibi Hıyar olmaz. Anan yoksa kimsen yoktur. Sevginin en güzeli ana sevgisidir.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
3
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
6
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.