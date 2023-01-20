Küçük çocuk ayakkabısını bağlayan annesine sokağın ortasında sürpriz yaptı. Annesi elleriyle yüzünü kapattı

Fas’ta çekilen küçük bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çekilen görüntüde küçük bir çocuk annesine hiç beklemediği bir sürpriz yaptı.

Ayakkabı bağcıkları sökülen çocuğuna yardım eden anne, eğilerek ufaklığın bağcıklarını bağladı.

ANNESİNE EĞİLEREK ÇİÇEK UZATTI

Bunun üzerine küçük çocuktan annesini çok sevindirecek bir sürpriz geldi.

Ayakkabısını bağladığı için yol kenarındaki ağaçtan kopardığı çiçeği eğilerek annesine uzatan çocuk, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

ANNE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Bu hamle karşısında duygulanan anne, ne yapacağını bilemeyerek elleriyle yüzünü kapattı.

İkili daha sonra tekrar el ele tutarak yollarına devam etti.

Görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.