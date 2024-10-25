Çocuk felci artıyor mu? Uzmanlar ve bilim bu konuda ne diyor? Türkiye'de durum ne?

Çocuk felci, poliovirüs adı verilen bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olmasıyla biliniyor.

Özellikle çocukları etkileyen bu hastalık, felce ve hatta ölüme yol açabilir. Virüs, genellikle kontamine su ve gıda yoluyla bulaşır.

VAKALAR ARTIYOR MU?

DSÖ'nün verilerine göre, dünya genelinde çocuk felci vakalarında önemli bir azalma sağlanmış olsa da, bazı bölgelerde hastalığın yeniden ortaya çıkma riski devam ediyor. Özellikle aşılamanın yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde, çocuk felci vakalarında artış gözlemleniyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, çocuk felcinin tamamen yok edilmesi için aşılamanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Dr. Kılıç, "Aşılar, çocuklarımızı bu ciddi hastalıktan korumanın en etkili yoludur. Aşı takvimine uyulması, hastalığın yayılmasını önlemek için kritik öneme sahiptir" dedi.

Epidemiyolog Dr. Emily Carter, "Aşılamada yaşanan aksamalar, çocuk felci gibi önlenebilir hastalıkların yeniden canlanmasına neden olabilir. Bu durum, toplum sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor" şeklinde açıklamada bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bilimsel araştırmalar, çocuk felci aşısının etkinliğini ve güvenliğini defalarca kanıtladı.

Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir çalışma, çocuk felci aşısının hastalığın yayılmasını büyük ölçüde engellediğini gösterdi. Ayrıca, DSÖ'nün raporları, aşılamanın yaygınlaştırılmasıyla birlikte çocuk felci vakalarının %99 oranında azaldığını ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer sağlık kuruluşlarının verilerine göre, bazı bölgelerde çocuk felci vakalarında artış yaşandığı rapor edildi. Özellikle, aşılamanın düştüğü yerlerde poliovirüs vakalarının yeniden ortaya çıkması gözlemlendi.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

Türkiye'de son çocuk felci vakası 1998 yılında görüldü. Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'nün etkili aşılama programları sayesinde, Türkiye çocuk felcini tamamen ortadan kaldırmayı başardı. Ancak, uzmanlar aşılamanın devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Çocuk felci, aşılamanın yaygınlaştırılmasıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmış bir hastalık olsa da, bazı bölgelerde hala risk teşkil etti. Uzmanlar, toplumda aşı bilincinin artırılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Çocuk felcinin tamamen yok edilmesi için küresel çabaların devam etmesi büyük önem taşıyor.