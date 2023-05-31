Çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibine silahlı saldırı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, çocuk felcine karşı aşı yapan sağlık çalışanlarına düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibine silahlı saldırı

(AA) Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, sağlık ekibini koruyan 1 asker hayatını kaybetti ve 1 asker yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor

Hayber Pahtunhva'da etkin olan Pakistan Talibanı (TTP) militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

KOMPLO İDDİASI

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Basındaki haberlere göre, Aralık 2012'den bu yana çocuk felci aşılama kampanyalarına düzenlenen saldırılarda aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 150'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü.

2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede geçen sene 20 vaka görülürken, bu yıl 1 vaka bildirilmişti.

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