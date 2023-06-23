Çocuk hastanesi ödenek yetersizliğinden beş yıldır tamamlanamadı

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan ödenek yetersizliğinden beş yıldır tamamlanamayan çocuk hastanesinin ortaya çıkması sonrasında, “Beş maaşlı danışmanlara huzur hakkı alanlara giden paralar bu hastaneden esirgendi” yorumu yapıldı.

Çocuk hastanesi ödenek yetersizliğinden beş yıldır tamamlanamadı

İHA’nın haberine göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde bulunan inşaatına 2018 yılının Aralık ayında başlanan Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük Çocuk Hastanesi arasında gösterilen 225 yataklı Farabi Çocuk Hastanesi aradan geçen 5 yıllık sürede bir türlü tamamlanamadığı bildirildi.

Hastanenin, ödenek yetersizliği ve çeşitli nedenlerden dolayı tamamlanamadığı öğrenilirken, verilen süre uzatımları sonrası iş bitim tarihi ise 12 Nisan 2024 olarak belirlendi.

KTÜ Farabi Çocuk Hastanesi inşaatı sözleşme tarihi 3 Haziran 2016 olarak belirlenirken, sözleşmeye göre iş bitiş süresi 900 iş günü bitim tarihi ise 12 Nisan 2024 olarak planlandı. Hastanenin 2024 yılı ihtiyacı olan ödeneğin tahsis edilmesi sonrası işin süre bitimi olan 2024 yılı içerisinde bitirilerek iç donanımının da aynı yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İNŞAATI DA TAMAMLANAMADI

Üniversitenin bünyesinde bulunan KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı da henüz tamamlanamadı. İnşaatın sözleşme tarihi 6 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilirken sözleşmeye göre işin bitiş süresi 760 gün olup bitiş tarihi ise 7 Mayıs 2017 olarak belirlenmişti.

İşe verilen süre uzatımları sonrası iş bitim tarihi 23 Mayıs 2022 olarak belirlenirken inşaatın fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 82 olup yükleniciden kaynaklı sebeplerden dolayı 7 Haziran 2022 tarihinde rektörlük oluru ile fesih edilmişti. Söz konusu işin projesi, yeni yönetmelikler ve ihtiyaçlara göre hazırlanırken gerekli ödeneğin tahsis edilmesi sonrası inşaatın 2024 yılı içerisinde bitirilmesi amaçlanıyor.

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