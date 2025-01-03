Çocuk havada taklalar attı

Kaynak: İHA

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü yola aniden fırlayan çocuğa çarptı. Taklalar atarak asfalta yapışan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sularında Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yola aniden çıkan çocuğa çarptı.

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Kazanın etkisiyle çocuk havada taklalar atarak asfalta yapıştı. Kazayı gören aile panik içerisinde sürücüye tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı anlar saniye saniye kameraya yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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