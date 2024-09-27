Çocuk hırsızlar şehir turu attı

Kaynak: İHA
Çocuk hırsızlar şehir turu attı

Edirne'de park halindeki otomobili çalan 11 ve 13 yaşındaki iki hırsız, araçla şehir turu attı. Kaza yapan ve kaçan çocukları polis yakaladı.

Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi'nde park halinde bulunan aracı çalan 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, şehirde tur atmaya başladı. Arabasının çalındığını fark eden şahsın ihbarıyla birlikte, polis ekipleri şehir merkezinde geniş çaplı araştırma başlattı.

aw296080-01.jpg

Çalınan otomobil, ekipler tarafından Umurbey Mahallesi'nde kazalı ve terk edilmiş halde bulundu. Kaza yapınca aracı terk eden ve olay yerinden hızlıca kaçan iki çocuk, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı araç daha sonra sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan araştırma sürüyor.

Son Haberler
İstanbul ve Aydın'da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul ve Aydın'da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
Düzce'de üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs yakalandı
Düzce'de üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs yakalandı
Endonezya ve Tacikistan ikili görüşmeleri sıklaştırıyor
Endonezya ve Tacikistan ikili görüşmeleri sıklaştırıyor
Nihat Kahveci Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Nihat Kahveci Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Deprem bölgesinde yıkım yolsuzluğu
Deprem bölgesinde yıkım yolsuzluğu