Çocuk kavgasına büyükler karıştı. Anne ve 2 oğlu öldürüldü

Aktarılan bilgilere göre olay Küçük Künye Mahallesi'nde gerçekleşti.

Aynı mahallede oturan ve akraba olan 55 yaşındaki Nuray Dabaz ile 55 yaşındaki Selfat Aydoğdu arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan Selfat Aydoğdu tüfekle Nuray Dabaz ve oğulları 36 yaşırdaki Ali Dabaz ile 40 yaşındaki Serkan Dabaz'a ateş açtı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrollerinde anne ve 2 oğlunun olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirledi. Tüfekle ateş açan Selfat Aydoğdu ise polis ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anne ve oğulların cenazeleri yapılan incelemenin sonrasında morga taşınırken kaldırılırken, S.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.