Çocuk kıyafetleri ve oyuncaklarında ölümcül tehlike! Bakanlık tek tek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çocuk kıyafetleri ve oyuncaklarında ölümcül tehlike! Bakanlık tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşa etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile sağlıksız ürünleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık, çocukların sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa ederek haklarında toplatma kararı çıkardı. İşte o ürünler...

Başta çocuklara yönelik ürünler olmak üzere birçok ürün hakkında toplatma kararı verildi. Ticaret Bakanlığı çocuk giyiminden, oyuncaklara kadar 10 ürün için üretimin de durdurulmasını istedi.

Söz konusu 10 ürün ve toplatma nedenine ilişkin detaylar şöyle:

"Louren" marka pembe-beyaz çocuk bikini takımı: Yaralanma riski

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"Seven Color Crystall Ball" adlı çok renkli suda büyüyen oyuncak: 24 Saat sonrasında %50’den daha fazla büyüdüğü için boğulma riski.

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"Matrax" marka 33*33 cm 7 mm meyveler yer karosu: Boğulma riski

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"Maxx Plus" marka Çin menşeili fosforlu kalem 6 renk: Kimyasal bulunuyor

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"Sevimli Balıkçı" markasına ait Çin menşeili "balıkçı olta set oyuncak": Boğulma riski

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"Kidz Tryon" marka Pakistan menşeili kaleci eldiveni: Yüksek miktarda kurşun içeriyor

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"Myhaf" marka tuz ruhu 1 kg. : Uyarı ve kilitli kapak bulunmuyor

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"Miss Seremix" marka ikili çocuk takımı: Ürün kordonunun standardın üzerinde olması nedeniyle boğulma riski.

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"Morçilek" marka kız çocuk elbisesi: Boğulma riski

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"Zıpır Gülravaniç" 10'lu hastane çıkışı: Boğulma riski

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