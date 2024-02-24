Çocuk oyun parkında yangın çıktı

Alınan bilgilere göre yangın, önceki gün öğle saatlerinde Kangal ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde bulunan Şehit Enes Koçak Parkı’nda meydana geldi. Yangının çıkış sebebi belirlenemezken, yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılarak büyüdü. Olay yerinin yakınında bulunan vatandaşların ihbar vermesi üzerine olay yerine Kangal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Parkta çıkan yangının ardından bazı oyun alanları ile binalar hasar gördü. ​​​​​​​

Polis ekipleri yangının kaynağı ile ilgili inceleme başlattı.