Çocuk parkı akaryakıt istasyonu olmaktan kurtuldu. 31 Mart'ta AKP'den CHP'ye geçmişti

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'deki parkın akaryakıt istasyonuna dönüştürülme projesi başlamadan bitti.

İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Fiba Life Sitesi önündeki 3.580 ve 3.581 parseller üzerinde yer alan Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı'nın dönemin AKP'li Çekmeköy Belediyesi tarafından, vatandaşların tepkilerine rağmen parkın imara açılarak akaryakıt istasyonu yapılmasına karar verildi.

Bu karar İBB Meclisi’nin 2020 Ekim ayı toplantısında da tartışmalara yol açmış ancak AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilmişti. Bunun üzerine hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Çekmeköylü vatandaşlar adına açılan davalarda ‘iptal’ kararları verilmişti.

YENİ BAŞKAN "DUR" DEDİ

Site sakinlerinin açtığı davada da idare mahkemesi, yürütmenin durdurulması yönünde karar vermiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi’ne yapılan istinaf başvurusu da oy birliği ile ‘kesin karar’ olarak reddedilmişti.

Tüm bu gelişmelere rağmen parkı akaryakıt istasyonu yapmak isteyen dönemin AKP'li Çekmeköy Belediyesi önceki dönem yönetimi istinafa giderek ısrarını sürdürmüştü.

31 Mart yerel seçimlerin ardından CHP yönetimine geçen Çekmeköy Belediyesi, parka akaryakıt istasyonu yapılmasına ‘dur’ dedi.

PARK RANTA KURBAN EDİLMEDİ

Belediyenin ilgili mahkeme kararlarına yönelik istinafa gitmesinden feragat eden Çekmeköy Belediye Meclisi, benzin istasyonu yapılmak istenen parkın yeşil alan ve deprem toplanma bölgesi olarak kalmasına oy çokluğu ile karar verdi.

AKP'li meclis üyelerinin belediyeye gelir getirici bir proje olarak arkasında durup savundukları parka benzin istasyonu planı CHP’li üyelerin oyuyla rededilerek Çekmeköy’ün gündeminden tamamen kaldırıldı. Oy çokluğu ile alınan meclis kararıyla Fiba Life Sitesi önündeki çocuk parkının ranta kurban edilmesinin önüne geçildi.

"KARARLA ÇOCUKLARIMIZ KAZANDI"

Kararla ilgili açıklama yapan Çekmeköy Belediye Başkanı CHP'li Orhan Çerkez, "Komşularımız ve çocuklarımız kazandı. 31 Mart Seçimlerinden bir hafta önce Madenler Meydanı'nda size söz vermiştim. Çekmeköy'ün geleceğini inşa etmek, çocuklarımıza daha güzel, yeşil bir ilçe bırakmak için çalışacağım" dedi.

"Parkların, yeşil alanların ranta açılması utancına son vereceğim" diyen Çerkez "Meclisimizde oy çokluğuyla aldığımız kararla birlikte Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Park’ı çocuklarımızın güvenli oyun alanı olacak. Aldığımız kararla birlikte bir avuç rantçının değil Çekmeköy'lü çocuklarımızın kazandığını büyük bir mutlulukla belirtmek istiyorum” dedi.

BAŞKAN VİDEO YAYINLADI

AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy Belediyesi, AKP döneminde benzin istasyonuna çevrilmesine ilişkin imar plan değişikliği yapılan Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı'nın park olarak devam etmesine karar verdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, sosyal medya hesabından "Parkımız bundan sonra ranta, rantçılara değil çocuklarımıza emanet" diyerek bir video yayınladı.w

BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI

Alınan meclis kararının ardından belediye ekipleri, vatandaşların parkta keyifli vakit geçirebilmesi için oyun gruplarında bakım onarım çalışmaları yaptı. Parktaki çimleri kısaltan ekipler, genel temizlik ve oturma banklarının monte çalışmalarını da tamamladı.