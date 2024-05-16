Çocuk parkında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Çocuk parkında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuk parkı içinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda bir kişi bıçakla, bir kişi darp edilerek yaralandı.

Kavga, 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim mahallesi Seda caddesi Dostluk Parkı içinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 16.00 sıralarında parkın içinde oturan iki genç grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kişi bıçaklandı, bir kişi ise darp edilerek yaralandı.

aw205907-02.jpgİhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bıçaklanan şahıs ambulans ile Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, darp edilen şahıs ise Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, yaşı küçük iki şahsı, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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