Çocuk sahibi olmak isteyenlere müjde. Mucize ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Gebelik ihtimalini yükselten mübarek otu dikkat çekti.

MÜBAREK OTU NEDİR?

Gülgiller familyasından; Doğu, Güney ve Karadeniz bölgeleri ile İstanbul çevresinde yetişen bir bitki türüdür.

MÜBAREK OTU NASIL KULLANILIR?

Her bitki gibi Meryem ana otu da bilinçli bir şekilde kullanılması gereken bir bitkidir. Kullanım amacına göre hazırlanma şekli değişebilir. Doktor kontrolünde düzenli bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. Bu bitkisel desteğin hazırlanışı;

Hamile kalmak isteyenler, otu su dolu bir cam sürahinin içerisinde 1 gün süreyle bekletilir. Kadınlar yumurtlama döneminden birkaç gün önce içmeye başlar.

Doğumunu rahat yapmak isteyenler, suyu geldiği zaman ya da süreç başlamadan hemen önce otun içinde bulunduğu 1 bardak suyu içer.

İdrar kaçırma sorunu yaşayanlar, bu otun bulunduğu suyu kür olarak her gün 1 bardak içebilir. Bu durum, sıkıntıların azalmasına yardımcı olur.

Cildinde yara, sivilce ve akne olanlar ise, ot suda bekletildikten sonra her akşam sorunlu bölgeye sürülüp 5 dakika bekletilir. Durulanmaması gerekir. Düzenli kullanımda iyileşme görülür.

GEBELİK İHTİMALİNİ ARTIRAN BESİNLER

Kara kafes Özellikle folik asit, omega 3, A, D ve E vitamini ile çinko ve selenyum içeren besinleri düzenli olarak tüketmek çok önemli. Bu bileşenler genel olarak tükettiğimiz günlük gıdalarımız olan tahıl, taze meyve, sebze ve kuruyemişlerde bolca bulunur.

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, pazı ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri zengin folik asit sayesinde yumurta kalitesini artırırlar. Ayrıca genetik anormalliklere bağlı düşük riskini de azaltırlar.

Brokoli: Yumurtlama için hayati önem taşıyan C vitamini ve folik asit açısından zengin bir besin. C vitamininin progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesine yardımcı olup lüteal faz yetmezliği riskini azalttığı bildirilir.

Brüksel lahanası: Folik asit açısından zengin olan Brüksel lahanası döllenmiş olan yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı olur.

Lahana: Lahana di-indol methan (DIM) açısından zengin bir besin. Bu madde kısırlığın yaygın sebeplerinden olan endometriozis (çikolata kisti) ve miyom oluşumuna karşı koruyucu etki gösterir.

Patates: C vitamini açısından zengin ve lüteal faz yetmezliği olan kadınlarda faydalı olur.

Havuç: Beta-karoten açısından zengin olan havuç yumurtalıklardan yumurtlama (ovülasyon) oranlarını artırırken, oluşan hamileliğin düşükle sonuçlanma riskini de azaltır.