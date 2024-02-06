Çocuk tacizcilerine verilecek en ağır ceza belli oldu. Yasa kabul edildi

Kazakistan’da pedofillerin cinsel organlarının kesilmesini öngören yeni yasa, kimyasal kastrasyonun yetersiz kaldığı gerekçesiyle kabul edildi. Yeni yasaya göre çocuk tacizcileri cerrahi hadıma tabi tutulacak.

İktidar partisi, mahkemelere cerrahi hadım kararı verme yetkisi vermek istediklerini açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı ise cerrahi hadımın tartışmaya açık olduğunu vurguladı. Yasa, milletvekillerinin pedofiller için dünyanın en ağır cezalarından biri olan kimyasal kastrasyonun yeterli olmadığı eleştirilerinden sonra geldi.

İktidardaki Amanat Partisi’nin yöneticisi ve milletvekili Elnur Beisenbaev, hükümetin ‘cesaretsiz’ olduğunu ve ‘cerrahi hadımı’ savunmadığı için pedofillerin yanında yer aldığını söyledi.

"KASTRASYON FAYDASIZ"

Çocuklara yönelik cinsel suçların arttığını belirten Beisenbaev, erkeklerin cinsel isteğini azaltan kimyasal kastrasyonun faydasız olduğunu iddia etti.

‘Tecavüzcüleri serbest bırakarak tekrar suç işlemelerine yol açıyoruz,’ diyen Beisenbaev, bazılarının cerrahi hadımı ‘insan hakları’ ihlali olarak gördüğünü ancak kendilerinin bütün pedofilleri kastetmediklerini, mahkemelere cerrahi hadım uygulama seçeneği tanımak istediklerini ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Lepikha, cerrahi hadımın ‘sorunlu’ olduğunu dile getirdi. Pedofili suçlularının ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağını söyleyen Lepikha, ‘O zaman kastrasyonun ne anlamı var?’ dedi.