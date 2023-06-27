Çocuk tacizini haber yapıp duyuran gazeteci gözaltına alındı

Editör: Ayşe Memiş

Gazeteci Mehmet Yetim, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nin Camii Kebir Mahallesi'nde bir kahvehane önünde yaşlı bir adam kucağındaki küçük yaştaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntüleri yayınlayarak haberleştirdi.

Valilik ise olayın 22 Haziran'da meydana geldiğini ve zanlının 23 Haziran'da tutuklandığını duyurdu.

Ayrıca konuyla ilgili yayın yasağı getirildiğini de kamuoyuyla paylaştı.

“GÖZALTINA ALINDIM”

Mehmet Yetim’in adına sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu cümleler yer alıyor:

KAMUOYUNA DUYURULUR

(Şu anda Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltındayım.)

Ne yazık ki bu paylaşımdan dolayı mevcutlu olarak gözaltına alınmış bulunuyorum.

Yapmış olduğum şey masum bir çocuğun hakkını korumak için mesleğimi icra etmektir. Şayet bundan dolayı gözaltına alınmışsam bu bana madalyadır. Keyfi olarak gözaltına alınmışsam Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya ve Sayın Adalet Bakanımız @yilmaztunc bu keyfi durumdan haberdar olsa bu talimatı verenlere ne derler acaba?

Evi belli, adresi belli, mesleği belli, defalarca emniyete gitmiş olan bir vatandaşa yapılanın bu olması devletine ve milletine her daim sadık olan beni ülkem adına üzmüştür.

Binlerce insanın paylaştığı bir şeyi paylaştığım için üstelik gazetecilik mesleğini icra etmeme rağmen çocuğumdan ayrı uyuyacaksam helali hoş olsun.

Şayet soyismimin YETİM olmasından dolayı alınmışsam bu da bana şereftir. Urfa evlatlarını hiç bir zaman yetim bırakmaz.

Süreçle ilgili bilgilendirme Avukatım @avibrahimhaydin tarafından yapılacaktır.

SAYGILARIMLA

(Bu paylaşım Mehmet Yetim adına yapılmıştır.)

CHP'Lİ TANAL'DAN TEPKİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, gözaltına tepki göstererek, "Mehmet Yetim gazetecidir. Gazeteci halkın gözü kulağı ve sesidir. Daha önceden paylaşılmış ve aleniyet kazanmış bir videonun paylaşılması ile soruşturmanın hangi gizliliğini ihlal eder.

Gazeteci Mehmet Yetim gazetecilik görevini ifa etmiştir. TCK hükümleri uyarınca görevin ifası suç teşkil etmez. Gazetecinin göz altına alması basına ve halka verilen göz dağıdır. Orantısız bir uygulamadır. Şanlıurfa'da duyarlı basın mensubu olan sayın Mehmet Yetim'e yapılan işlem haksızdır, hukuksuz ve keyfidir. Basın susturulamaz" dedi.