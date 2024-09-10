Çocuk yangını Soğuk çayla söndürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çocuk yangını Soğuk çayla söndürdü

Antalya'da babasına ait olan ve için tüp dolu dükkana oyun oynamak için giren çocuk aniden tutuşan kabloları soğuk çayla söndürerek faciayı önledi.

Gazipaşa ilçesinde küçük çocuk hafta sonu tatili nedeniyle kapalı olan ve içerisinde beyaz eşya, tüp ve su bayi olarak faaliyet gösteren babasının iş yerine bilgisayarda oyun oynamak için girdi.

Kısa süre sonra iş yerinde elektrik kabloları kısa devre yaparak alev aldı. Kablolarda başlayan yangın, içinde televizyon bulunan bir kutuya sıçradı.

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Bu sırada iş yerine bilgisayarda oyun oynamak için giren işletme sahibinin oğlu Alper Aksoy isimli çocuk, tutuşma seslerini duydu. Rafların bulunduğu bölümden duman çıktığını fark eden Aksoy, elektrik akımını kestikten sonra içtiği soğuk çay şişesiyle yangına müdahale etti.

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Soğuk çay ile yangını kontrol altına alan Alper Aksoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.
İş yerine gelen ekipler, iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından incelme başlattı.

Yangına çıktığı anda soğuk çayla müdahale edip büyümesine engel olan Alper Aksoy, "Dükkândaydım, tutuşma sesleri geldi. Baktım oradan alev çıkıyor. Elimde soğuk çay şişesi vardı, direk döktüm oraya" dedi.

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