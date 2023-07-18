Çocuk yazı nasıl sağlıklı geçirir

Isınan havayla birlikte çocuklar artık parklarda, bahçelerde ve sahillerde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Açık havada vakit geçirmek elbette ki çok keyifli ama bazı kurallara uymak kaydıyla… Çünkü güneşten sıvı tüketimine, temizlikten kıyafet seçimine kadar birçok konu çocuklar için tehlike oluşturabilir.

SEBZE VE MEYVELERİ TEMİZ SUYLA YIKAYIN

Yaz aylarında su ve besin hijyeni en çok üzerinde durulması gereken konulardan biri. Piknikte ya da plajda kaynağı bilinmeyen açık suların ve bunlarla yapılmış buzların kullanılması, bu sularla yıkanan sebze, meyvelerin tüketilmesi kusma, ishal ve sıvı kaybı ile seyreden hastalıklara davetiye çıkartır.

AÇIKTA SATILAN GIDALARI TÜKETMEYİN

Yazın sütlü, yumurtalı ve tavuklu besinler çok daha kısa sürede ve kolaylıkla bozulur. Bu nedenle bu tip yiyecekleri dış ortamda bekletmeden hızlı bir şekilde tüketmek gerekir. Ayrıca açıkta satılan gıdalar ve açık büfelerde uzun süre sıcakta bekleyen yiyecekler de mikrop üremesi için uygun bir ortam haline gelir.

DONDURMA ALDIĞINIZ YERİ DOĞRU SEÇİN

Dondurma, çocukların en sevdiği yiyeceklerin başında gelir. Aslında faydalı bir besin olan dondurma uygun şartlarda saklanmadığında besin zehirlenmesine neden olan en önemli faktörlerden biri haline gelir. Bu nedenle emin olmadığınız yerlerden çocuğunuza asla dondurma almayın.

AÇIK RENKLİ GİYSİLER TERCİH EDİN

Yaz aylarında çocuklarınıza kıyafet seçerken dikkatli olmalısınız. İnce, pamuklu, bol ve açık renkli giysiler tercih edin. Zira kalın ve sıkı giysiler isilik, pişik, mantar oluşumuna katkıda bulunur. Bu tip sorunlardan korunmak için kıyafet seçiminin yanı sıra çocuğunuzu her gün, gerektiğinde ise günde birkaç defa sadece ılık suyla duş aldırın.

ÇOCUĞUNUZUN GÜNEŞE ÇIKACAĞI SAATLERE DİKKAT

Kemik sağlığı ve bağışıklığın kuvvetlenmesinde büyük rol oynayan D vitaminin en büyük kaynağı güneş. Eksikliği durumunda çocuklarda kemik eğrilikleri ile seyreden raşitizm hastalığı ve sık enfeksiyonlar görülür. Ancak bu faydalarının yanı sıra güneş ışınlarının bir takım zararları da bulunur. Kanserojen etkisi olan güneş ışınları ayrıca ciltte lekelenme ve erken yaşlanma gibi sorunlara da sebep olur. Bu nedenle çocuğunuzun güneşe çıkacağı saatlere dikkat etmelisiniz. 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe asla çıkartmayın. Güneşe çıkacağı zaman dilimini 15 dakikayla başlatıp yavaş yavaş artırın. Deniz kenarında gölgede otururken ve denizde geçirilen zamanlarda da güneşe maruz kaldığını unutmayın.

GÜNEŞ KREMİ, ŞAPKA VE GÖZLÜĞÜ UNUTMAYIN

Güneşe çıkartmadan 20 dakika önce en az 30 faktör UV koruyucu kremler sürün ve etkisinin 3-4 saat olduğunu unutmayın. Bebeklerde ve açık tenli çocuklarda kremler 50 faktör olmalı. Çocuğunuzun kafasında geniş siperlikli bir şapka ve uygun UV korumalı gözlük olmasına özen gösterin.

HAVUZ YERİNE DENİZİ SEÇİN

Hijyen tedbirleri alınsa da havuzlardan hepatit A, cilt mantarı, üriner enfeksiyon, dış kulak yolu enfeksiyonu, konjonktivit gibi hastalıkların bulaşması mümkün. Bu nedenle eğer seçim yapma şansınız varsa denizi tercih edin. Deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra çocuğunuza mutlaka duş aldırın, havuza sokmadan önce ayaklarını mantara karşı özel solüsyonlu sularla yıkayın, yüzücü gözlüğü ve kulak tıpası kullandırın.

BOL SU İÇİRİN

Sıcak havanın etkisiyle daha fazla terleyen çocuklar sıvı kaybeder. Dolayısıyla da su ihtiyaçları artar. Bu nedenle yaz aylarında çocuklarınıza daha fazla su içirin. Bebekler susuzluklarını ifade edemez. Küçük bebeğiniz varsa öğün aralarında mutlaka su teklif edin. Çocuklarınızın sıvı ihtiyacını çay, kola ve diğer yapay içeceklerle değil su, ayran gibi içeceklerle karşılayın.