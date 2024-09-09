Çocuklar aç kalmasın. Günde bir öğün yemek

Ekonomik krizin son yıllarda derinleşmesiyle beraber yaşam koşulları zorlaştı. Yükselen enflasyonla beraber her kalem grubunun fiyatı uçtu gitti.

Temel gıdaya erişimin her geçen gün daha da zorlaştığı son yıllarda alım gücü daha da zorlaştı.

Yükselen enflasyon karşısında eriyen maaşlar, ne gıdaya ne kiraya ne de eğitime yetmedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir hesaplamada bir öğrencinin aileye aylık eğitim bedeli 4.666 lira olarak belirlendi. Bu hesaplama sonucunda bir memur ya da asgari ücretlinin çocuğunun masrafı için ayırdığı bütçe maaşının çoğunu içeriyor.

Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) Edirne Şube Başkanı Kezban Demir ise eğitim giderlerindeki yüksek maliyetlere karşılık olarak ‘Ücretsiz Okul Yemeği Hemen Şimdi’ programını hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak 21- 22 Eylül’de Ankara’da yapacakları ‘Ücretsiz Okul Yemeği Hemen Şimdi’ gündemli çalıştaya Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcilerinin katılma çağrısında bulundu.

Demir, “Okul terkleri alarm veriyor. Okul terkinin en önemli nedeni yoksulluktur. Eğer ailede okul çağında iki veya daha fazla çocuk varsa, biri veya birkaçı eğitimden çekilmektedir” ifadelerini kullandı.

Veli Der Edirne Şubesi, bugün okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Veli Der Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, şunları söyledi:

“Eğitimden çekilenler de genellikle kız çocuklarıdır”

“Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullarda, öğrencilerin yetersiz ve dengesiz beslenmelerinden kaynaklı bodurluk, kansızlık, öğrenme güçlüğü, bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak sık sık hastalanma, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinde yavaşlama ya da durma gibi sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Bu çocukların her biri yetersiz beslenme yani açlık ile mücadele ediyor. Bu nedenle ‘ücretsiz okul yemeği’ programı hayati önemde ama siyasi iktidarın gündeminde yok. Veliler olarak, yaklaşık 4,5 yıldır bakanlıktan, okullarda sağlıklı ve nitelikli bir öğün yemek ve sağlıklı içilebilir su talebimiz karşısında bakanlık sessiz kalmayı yeğlemekte; ısrar edildiğinde ya tasarruf tedbirleri kapsamında kısıtlamaya gidildiğini ya da kaynak yetersizliğini gerekçe göstermektedir.

21-22 Eylül’de ‘Ücretsiz Okul Yemeği Hemen Şimdi’ çalıştayı yapılacak

Evde sağlıklı beslenemeyen çocukların hiç değilse okulda aç kalmamasını amaçlayan Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak 21-22 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapacağımız ‘Ücretsiz Okul Yemeği Hemen Şimdi’ gündemli çalıştayımıza katılmaları amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcilerine çağrıda bulunuyoruz. Okul terkleri alarm veriyor. Okul terkinin en önemli nedeni yoksulluktur. Eğer ailede okul çağında iki veya daha fazla çocuk varsa, biri veya birkaçı eğitimden çekilmektedir. Eğitimden çekilenler de genellikle kız çocuklarıdır. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme 2023 yılı raporuna göre 2022-23 öğretim yılında zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 442 bin 643 çocuk eğitimin dışında kaldı. Bu rakam önümüzdeki yıl daha da artacaktır. TÜİK rakamlarına göre çocuk işçi sayısı yüzde 22,1 Sadece bu rakamlar bile artık eğitimin hem ülkemizde hem de hane içinde alt basamaklarına indiğini gösteriyor.”