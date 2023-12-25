Çocuklar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi. 1 Yaralı

Kaynak: İHA
Çocuklar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi. 1 Yaralı
Isparta’da 13 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı akranını bıçakladı. Saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralandı.

Akıllara durgunluk veren olay, Isparta merkez ilçeye bağlı Gazi Kemal Mahallesi eski Torosgaz önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (13) ile M.İ. (13) arasında tartışma çıktı. M.İ, S.A’yı bıçakla yaraladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu ağır yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, bıçaklı saldırıya uğrayan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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