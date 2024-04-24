Çocuklar MİT'e istihbarat mektubu yazdı. Annemi takip ediyorum genelde yakalıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) mektup yazdı. Mektuplar MİT'in sitesinden paylaşılırken çocuklar arasında MİT mensupları gibi kahraman olmak isteyen de vardı, hayali MİT personeli olmak olan da vardır. Bazıları ise MİT'e olan güvenini "Geceleri rahat uyuyorum" ifadeleriyle kaleme almış bazıları apaçık teşekkür etmişti.

"ANNEMİ GİZLİ AJAN GİBİ TAKİP EDİYORUM"

Hiranur adlı bir çocuk yaptığı mektupta "Ben geceleri annem olmadan uyuyamıyorum. Annem beni uyuttuğunu sandıktan sonra gizli ajan gibi annemi takip ediyorum. Ne yapıyor, ne yiyor, kiminle konuşuyor? Ama annem genelde annem beni yakalıyor ve geri hemen yatırıyor" dedi.

"BU ÜLKEYİ KURTARAN ATATÜRK, KORUYAN İSE TEŞKİLATTIR"

Şanlıurfa'da yaşayan 8 yaşındaki bir çocuk ise mektuba adını yazmayarak, televizyon dizisinden de etkilenerek "Teşkilat sizi bulur" ifadelerini kullandı. Teşkilat çalışanlarını çok sevdiğini ve TRT'de yayınlanan diziyi takip ettiğini söyleyen 8 yaşındaki çocuk mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilat çalışanları devletimiz için çalışıyor. Türk istihbaratı, bizi düşmanlardan koruyan sizlersiniz. Bayrağımız için savaşanlar var. Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. Bu ülkeyi kurtaran Atatürk, koruyan ise Teşkilattır. Güvenliğimiz için çalışan ajanları filmlerde izliyorum. Büyüdüğümde ben de sizin gibi kahraman olmak istiyorum."

"BAL ARISI"

Asel adında küçük bir kız çocuğu ise mektubuna "Bal Arısı" başlığını koydu ve "Bal arıları yaratılış özü itibariyle çalışkan, üretken ve kovanına sadık hayvanlardır. Dışarıdan gelecek tehditlere karşı kovanı canı pahasına korurlar. Kovan benim gözümde yaşadığımız ülkeyi, ana merkezi sistemi temsil ediyor. Arılar ise gizli ajanları temsil ediyor. Her yere gidebilen arıların bin bir emekle çabayla harcadıkları emek vererek yaptıkları bal ise istihbarat bilgi akışını hayal dünyamda yansıtıyor." dedi.

"HİÇ AJAN GÖRMEDİM CUMHURBAŞKANI OLURSAM BELKİ GÖRÜRÜM"

Demir adlı çocuk bir çocuk ise mektubunda yalnızca Cumhurbaşkanının MİT çalışanlarını gördüğünü söyleyerek hayalini açıkladı. Hiç gizli ajan görmediğini, ilerde Cumhurbaşkanı olursa belki o zaman göreceğini söyledi. O zaman MİT mensuplarının ona yaptıkları gizli işleri anlatacaklarına inandığını söyledi.

"MERHABA AJAN AMCALARIM"

Mektubuna "Merhaba ajan amcalarım" diye başlayan Hikmet ise, "Ben televizyonlarda izliyorum. İsrail çocukları öldürüyor. Siz çocuklara yardım edemez misiniz? Yardım edemezseniz çok üzülürüm. Ben babama dua ederken size de ediyorum" dedi.

MİT BAŞKANINDAN ÇOCUKLARA YANIT

MİT Başkanı İbrahim Kalın da çocukların resim ve mektuplarını mektupla yazdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kalın, bu özel gün için gönderilen mektup ve resimleri çok beğendiğini, resimlerin harika olduklarını, mektuplarda çok güzel ifadeler bulunduğunu söyledi.