Çocuklar okumaya nasıl alıştırılır

İşte okuma alışkanlığının çocuklara yararı ve nasıl kazandırılması gerektiğinin ayrıntıları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Çocuklar okumaya nasıl alıştırılır

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın en iyi yolu; ona rol model olmaktan geçiyor. Kitap okuma alışkanlığı her ebeveynin çocuğuna kazandırmak istediği bir özellik. Kitap okuyan çocuklar okula başlama için daha hazır oluyor, okula başladıktan sonra daha hızlı öğreniyorlar. Peki, okuma alışkanlığına sahip olan çocuklar ne gibi yararlar görüyor? İşte yanıtı

Yaşına ve çocuğun gelişimine uygun kitaplarla erken yaşta tanışan çocukların duygusal gelişimleri, düşünme becerileri yaşıtlarına göre belirgin oluyor.

Yazı yazma becerisi artıyor

Yazı yazmakla arası her zaman iyi olur. Ne de olsa okumak, yazma pratiğinin temelini oluşturur. Farklı stillerle tanışarak kendisine en yakın olanla ilişki kurar ve yazı becerisini bunun üzerinden geliştirebilir.

Öğrenme süreci daha hızlı gelişiyor

Her kitabın her sayfasından yeni bir şey öğrenir. Bu tarihi bir olay da olabilir, kariyerini şekillendirecek bir ilham noktası da.

Güçlü bir hafızaya sahip oluyor

Hikayelerde geçen karakterleri, mekanları ve olayları hafızasında tutma motivasyonu hafızasının güçlenmesini sağlar.

Hayal gücü gelişiyor

Birçok yetişkin hayal güçlerinin çocukluklarındaki gibi olmadığından şikayet ederken, okuma alışkanlığı olan çocuğunuz yetişkin olduğunda dahi yaratıcılığın ne denli sınırsız olduğunu bilir.

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