Çocuklar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ücretsiz atölyelerinde buluşuyor

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde düzenlenecek atölyelerde farklı yaş gruplarından minik sanatseverler müzenin güncel sergilerini gezecek, koleksiyondaki eserler ve sanatçılarından ilham alarak kendi tasarımlarını ortaya koyacak.

Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi’nde bulunan müzedeki atölyeler hakkında rhm.atolye@issanat.com.tr adresinden bilgi alınabilir.

RHM Atölyelerinin etkinlik takvimi şöyle:

GEÇMİŞTEN GELEN MİSAFİR

24 Temmuz Çarşamba, 11.00 & 15.00

Yaş grubu: 7-12 yaş

Çocuklar bu atölyede resimlerin arka planına odaklanarak sanatçıların resimlerinde yarattıkları mekânları keşfedecek. Ziya Keseroğlu’nun “Enteriyör” isimli eserinden İbrahim Çallı’nın “Gül Koklayan Kadın”ına; Eşref Üren’in iç mekân resimlerinden Osman Hamdi Bey’in kendine özgü tekniklerle oluşturduğu eşsiz tablolarına, pek çok eserdeki mekânlar detaylıca incelenecek. Sergi turunun ardından çocuklar hayallerindeki mekânları tasvir ederek Osman Hamdi Bey’i kendi resimlerine davet edecek.

KARTPOSTALLARDA SAKLI

İSTANBUL HATIRALARI

26 Temmuz Cuma, 11.00 & 15.00

Yaş grubu: 7-12 yaş

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “İstanbul’un Resmi”nde önce keyifli bir İstanbul turuna çıkacak olan çocuklar, İstanbul’un simge yapılarını tanıyacak ve şehre özgü pek çok unsuru keşfedecek. Çocuklar bu sergiden ilhamla İstanbul anılarını kartpostallara işleyerek sevdikleri birine göndermek üzere kendi kartpostallarını tasarlayacak.

ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU’NDAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ

27 Temmuz Cumartesi, 13.00

23 Temmuz Salı, 11.00 & 15.00

Yaş grubu: 9-12 yaş

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen heykelleri inceleyecek olan çocuklar, sanatçıları tanıyacak ve kullandıkları teknikler hakkında fikir sahibi olacaklar. Sergi turunun ardından çocuklar, heykeltıraş Zühtü Müridoğlu’ndan ilham alarak çeşitli malzemeler kullanarak kendi heykel çalışmalarını üretecekler.

BENİM KUMBARAM

25 Temmuz Perşembe, 11.00 & 15.00

Yaş grubu: 6-9 yaş

Bu atölyede, Edip Hakkı Köseoğlu’nun Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen “Kumbaralı Çocuk” eserinden yola çıkarak, çocukların tasarruf alışkanlığı kazanması amacıyla 1928 yılında dağıtılmaya başlanan İş Bankası’nın ikonik kumbarasını konuşacağız. Tasarruf, birikim, emek, zaman, sabır gibi kavramlara odaklanan atölyede çocuklar, müzede sergilenen eserlerden ilhamla kendi kumbaralarını tasarlayacaklar.