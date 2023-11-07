Çocuklara kız isteme töreni yaptılar. “Çizgi film karakterli tişört her şeyi özetliyor”

Bursa'da çekildiği öğrenilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Videoda erkek çocuğun kendisine sunulan kahveyi yudum yudum zorla içtiği görüldü.

Erkek çocuğun üzerindeki tişörtte çizgi film karakteri "Garfield" olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Görüntüler, kız isteme törenine katılan yetişkinlerin, çocukların çevresini sararak dans ettikleri anların paylaşılmasıyla sona erdi.

"TİŞÖRTÜ HER ŞEYİ ÖZETLİYOR"

Görüntüler sosyal medyanın tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kız isteme törenindeki çocukların kıyafetlerine de dikkat çekerek, "Çizgi film karakterli tişört her şeyi özetliyor" dedi.